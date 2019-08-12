Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиковРБК 08:06
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
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«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известиявчера в 11:04
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«Вести-Приволжье» - главные новости региона. Выпуск 12 августа 2019 года, 11:25
ГТРК Нижний Новгород05:48
В Сарове проходит прощание с сотрудниками ядерного центра, погибшими под Архангельском
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