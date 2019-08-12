Происшествия
В Сарове объявлен траур по погибшим ядерщикамКрасная весна вчера в 13:57
Общегородской траур объявил глава администрации города Сарова 11 августа в связи с гибелью на испытаниях в Архангельской области пятерых сотрудников саровского ядерного центра, сообщается на сайте администрации города.
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«Вести-Приволжье» - главные новости региона. Выпуск 12 августа 2019 года, 11:25
ГТРК Нижний Новгород05:48
В Сарове проходит прощание с сотрудниками ядерного центра, погибшими под Архангельском
КП - Нижний Новгород04:35
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