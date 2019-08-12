Общегородской траур объявил глава администрации города Сарова 11 августа в связи с гибелью на испытаниях в Архангельской области пятерых сотрудников саровского ядерного центра, сообщается на сайте администрации города.

В Сарове объявлен траур по погибшим ядерщикам

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