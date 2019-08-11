Происшествия
В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центраРоссийская газета 11:21
В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.
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с чего всё началось
«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известия11:04
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Сегодня и завтра в Сарове объявлен день траура по погибшим на Северодвинском полигоне
ГТРК Нижний Новгород12:00
В Сарове объявлен двухдневный траур по погибшим в Северодвинске сотрудникам ядерного центра
Нижний Новгород on-line07:58
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