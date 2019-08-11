с чего всё началось

В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

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