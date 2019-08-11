Происшествия
В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центраРоссийская газета 11:21
В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.
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В Сарове объявлен двухдневный траур по погибшим в Северодвинске сотрудникам ядерного центра
Нижний Новгород on-line07:58
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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
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На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
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Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
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Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Наука
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Обновлено в 02:22
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Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
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Названы указывающие на снижение иммунитета признаки
В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
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Политика
Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Херсоне
Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры, провели обыски на судне «Мария» в Херсоне на Украине.
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