В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

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