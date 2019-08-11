с чего всё началось

В городе Сарове Нижегородской области объявлен двухдневный траур в связи с гибелью под Архангельском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра.

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Политика В «самоубийстве» миллиардера Эпштейна уже нашли «русский след» Ведущий связанного с Демократической партией США телеканала MSNBC Джо Скарборо уже нашел «русский след» в самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна.

Волейбол Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Политика Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию Российский актер Анатолий Пашинин, несколько лет назад уехавший в Донбасс воевать на стороне ВСУ, захотел вернуться в Россию из-за того, что ему не хватает денег на жизнь.

Происшествия СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.

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Футбол Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи» У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

Футбол Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.

Авто В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу» Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.

Религия Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.

Футбол Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас» Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.

Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Политика В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

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Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Экономика Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.