Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центраRT на русском 09:55
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
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В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском
КП - Нижний Новгород10:07
В Сарове объявлен двухдневный траур по погибшим в Северодвинске сотрудникам ядерного центра
Нижний Новгород on-line07:58
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