В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра

Экономика Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия Человек погиб после обрушения в шахте Якутии Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Музыка Байк-шоу в Крыму в первый день посетили более 50 тысяч человек Организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.

Футбол Кокорин объяснил игрокам «Салюта», почему смеялся в суде Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после товарищеского матча с «Салютом» (4:2) в колонии рассказал футболистам белгородского клуба, почему он смеялся во время суда над ним.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Гаджеты Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения» Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.

Происшествия Госпитализированного режиссера Дмитрия Васильева арестовывать не стали Госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого к причастности к массовым беспорядкам, под стражу заключать не стали.

Происшествия Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Футбол «Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.

Происшествия Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича задержали после выступления на проспекте Сахарова Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.