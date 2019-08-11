Происшествия

В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центраRT на русском 09:55

Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
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В Сарове объявили траур в связи с гибелью военных при испытаниях под Архангельском

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Траур по погибшим при взрыве в Архангельской области объявили в Сарове

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Newsroom2407:04
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
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Байк-шоу в Крыму в первый день посетили более 50 тысяч человек

Организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.
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Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после товарищеского матча с «Салютом» (4:2) в колонии рассказал футболистам белгородского клуба, почему он смеялся во время суда над ним.
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

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Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
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Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского

Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
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Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
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В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
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Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport.
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Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году.
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Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
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Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона

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