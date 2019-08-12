с чего всё началось

Погибших на военном полигоне под Северодвинском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики похоронили в Сарове в Нижегородской области, заявил глава города Алексей Голубев.

Футбол «Монако» заинтересован в трансфере Икарди Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Политика Болтон направляется с визитом в Великобританию Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.

Футбол Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".

Общество Выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению Минпросвещения Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство решило не вводить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Финансы ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.

ЖКХ В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.

Экономика В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Армия и оружие Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили сенсор для 108-мегапиксельной камеры Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.

Игры EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.

Технологии Телефонные мошенники придумали новый способ обмана Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».

Политика Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.