Происшествия
Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центраМосковский Комсомолец 08:22
Погибших на военном полигоне под Северодвинском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики похоронили в Сарове в Нижегородской области, заявил глава города Алексей Голубев.
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с чего всё началось
«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известиявчера в 11:04
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«Пытались спасти ситуацию до последнего»: что известно о погибших в Северодвинске учёных из Сарова
Нижний Новгород on-line09:48
«Вести-Приволжье» - главные новости региона. Выпуск 12 августа 2019 года, 11:25
ГТРК Нижний Новгород05:48
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