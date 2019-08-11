с чего всё началось

В связи с гибелью при взрыве в Северодвинске пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявлен траур 11 и 12 августа. Соответсвующее постановление подписал глава администрации города Алексей Голубев.

В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам «Росатома»

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Общество Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Армия и оружие При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

Авто В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу» Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.

Политика США проведут консультации с Францией и Германией по Донбассу Представители США намерены провести консультации с дипломатами Франции и Германии по вопросу урегулирования на востоке Украины.

Футбол Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро» Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.

Происшествия В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30 В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Происшествия Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Экономика Поставки российского дизтоплива на Украину побили рекорд Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тыс. т, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн.

Политика Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Авто Toyota разработал систему, помогающую не спутать газ с тормозом Как сообщает газета Yomiuri, компания Toyota Motor Corp планирует уже в этом году применять на своих автомобилях систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза.