Происшествия
В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам «Росатома»Ньюс-НН 11:19
В связи с гибелью при взрыве в Северодвинске пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявлен траур 11 и 12 августа. Соответсвующее постановление подписал глава администрации города Алексей Голубев.
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с чего всё началось
«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известия11:04
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В Сарове объявлен двухдневный траур по погибшим в Северодвинске сотрудникам ядерного центра
Нижний Новгород on-line07:58
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