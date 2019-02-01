В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключеннымиREGNUM 01:16

31 января 2019 г. в Саратовской области в исправительной колонии (ИК) № 7 произошел конфликт между заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по региону.

В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными

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