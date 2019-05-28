В Саратовской области подросток ударил ученицу топоромРБК 05:45

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

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В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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