Сегодня утром на мосту "Саратов-Энгельс" произошла авария, в которой пострадали 10 человек. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.

В аварии на мосту «Саратов-Энгельс» пострадали десять человек

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