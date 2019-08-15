Происшествия

В аварии на мосту «Саратов-Энгельс» пострадали десять человекМосковский Комсомолец 02:37

Сегодня утром на мосту "Саратов-Энгельс" произошла авария, в которой пострадали 10 человек. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.
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