В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снегаRT на русском 03:18

Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом.

В Саратове уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района города после проверки сообщений о том, что учителей одной из школ в мороз отправили помогать дворникам убирать снег. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

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