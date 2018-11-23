Происшествия
В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитации
В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитацииРИА Новости10:37
По информации ведомства, сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большую их часть составляли лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.
РИА Новости10:37
с чего всё началось
Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщила в пятницу пресс-служба управления.Интерфакс04:12
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