Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

с чего всё началось

По информации ведомства, сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большую их часть составляли лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.

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