Происшествия

В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитации
РИА Новости
10:37

По информации ведомства, сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большую их часть составляли лица, ранее проходившие реабилитацию в подобных центрах.
РИА Новости10:37
с чего всё началось

В двух саратовских центрах для наркозависимых силой удерживали 40 человек

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщила в пятницу пресс-служба управления.
Интерфакс04:12

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В Саратове призвали к ужесточению контроля над центрами реабилитации

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Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

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