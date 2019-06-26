Происшествия
В Саратове предотвратили терактРИА Новости 03:31
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
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с чего всё началось
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.РИА Новости03:31
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Происшествия
Двухлетний ребёнок отравился наркотиками в Кузбассе
Во вторник, 25 июня, в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области маленький ребёнок отравился неизвестным веществом на прогулке, сообщили очевидцы в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» в социальной сети «ВКонтакте».
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Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте»
В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.
Обновлено вчера в 19:57
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия
МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район
Обновлено в 00:05
Общество
Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе
Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Футбол
Буффон возвращается в «Ювентус»
Обновлено в 01:12
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Бизнесмен лишился 2,5 млн рублей после ужина в петербургском ресторане
Бизнесмен лишился кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денежных средств. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
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16-ядерный CPU AMD Ryzen 3000 разгромил 18-ядерный Core i9-9980XE
Сообщается, что в базе данных Geekbench появился некий 16-ядерный процессор, который работает в диапазоне частот от 3,3 до 5,2 ГГц.
Обновлено в 02:16
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
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Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
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Происшествия
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре
В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
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