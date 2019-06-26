Происшествия

В Саратове предотвратили терактРИА Новости 03:31

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
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В Саратове нейтрализован член ИГ, готовивший теракт

ТАСС03:48

Что известно о предотвращении теракта в Саратове

RT на русском08:50

Появилось видео с боевиком, готовившим в Саратове теракт

Саратов 2404:43

Обнаруженный в Саратове террорист был убит во время задержания

КП - Саратов07:51

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратове

Дождь03:38

В Саратове предотвратили теракт

РИА Новости03:31

Ликвидацию предполагаемого террориста в Саратове сняли на видео

Четвертая Власть04:24
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Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция

Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Здоровье

О смертельной опасности многоквартирных домов рассказали ученые

Американские исследователи из Университета Оксфорда назвали главные риски для людей, проживающих в многоквартирных домах.
Обновлено в 05:14
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

ВСУ открыли шквальный минометный огонь по окраинам Горловки

Добавим, что 22 июня в результате обстрелов со стороны украинских карателей на окраине Горловки была ранена девочка.
Обновлено 24 июня в 07:45
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Google грозит в России штраф за рекламу по написанию дипломов

Поисковой системе Google грозит штраф за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ, заявила Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 05:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос

Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

«Энергомаш» отгрузил три ракетных двигателя РД-180 в США

Обновлено в 09:07
Футбол

Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Абакане суд обязал Минфин выплатить 50 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Абаканский городской суд обязал Минфин выплатить Артему Юрченко 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» (ст. 282 УК).
Обновлено в 09:28
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