Происшествия
В Саратове предотвратили терактРИА Новости 03:31
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
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Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Здоровье
О смертельной опасности многоквартирных домов рассказали ученые
Американские исследователи из Университета Оксфорда назвали главные риски для людей, проживающих в многоквартирных домах.
Обновлено в 05:14
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
ВСУ открыли шквальный минометный огонь по окраинам Горловки
Добавим, что 22 июня в результате обстрелов со стороны украинских карателей на окраине Горловки была ранена девочка.
Обновлено 24 июня в 07:45
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Google грозит в России штраф за рекламу по написанию дипломов
Поисковой системе Google грозит штраф за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ, заявила Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 05:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос
Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Футбол
Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича
Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Наука
Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад
Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В Абакане суд обязал Минфин выплатить 50 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Абаканский городской суд обязал Минфин выплатить Артему Юрченко 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» (ст. 282 УК).
Обновлено в 09:28