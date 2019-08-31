В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Саратовской области.

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

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