Происшествия
Российская газетаВ Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием. По данным следствия в субботу после того, как супруга ушла в магазин, мужчина остался дома вместе с двухлетним сыном и дочерью.
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Следователи рассказали подробности убийства двухмесячного ребенка. Отец ударил девочку ножом в горло
Версия-Саратоввчера в 13:10
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