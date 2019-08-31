Происшествия
Российская газетаВ Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием. По данным следствия в субботу после того, как супруга ушла в магазин, мужчина остался дома вместе с двухлетним сыном и дочерью.
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Следователи рассказали подробности убийства двухмесячного ребенка. Отец ударил девочку ножом в горло
Версия-Саратоввчера в 13:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Первый Тульский 09:46
Авто
На аукцион выставлен «заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х
На одном из онлайн-аукционов появился «горячий» универсал Audi RS2.
Тарантас Ньюс 00:01
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе
Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58
Экономика
Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия вчера в 20:45
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Политика
Косачёв заявил, что ему стыдно за Польшу
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой войны.
News.ru 09:59
Здоровье
Голикова: ситуация с нижнетагильскими хирургами урегулирована
Ситуация с написавшими заявления об увольнении хирургами Нижнего Тагила урегулирована.
REGNUM 01:07
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в Подмосковье
Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный.
РБК вчера в 13:32
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Общество
Моника Беллуччи воссоединилась с Венсаном Касселем
Моника Беллуччи воссоединилась с Венсаном Касселем Пара вместе представила фильм "Необратимость" на Венецианском фестивале.
Экспресс газета 10:13