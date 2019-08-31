Происшествия
Российская газетаВ Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием. По данным следствия в субботу после того, как супруга ушла в магазин, мужчина остался дома вместе с двухлетним сыном и дочерью.
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Следователи рассказали подробности убийства двухмесячного ребенка. Отец ударил девочку ножом в горло
Версия-Саратоввчера в 13:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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Opel Insignia замечен на Нюрбургринге
Зарубежным фотошпионам удалось заснять несколько прототипов Opel Insignia, проходивших испытания на знаменитом гоночном треке.
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Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
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Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
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Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
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Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
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Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
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Политика
Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
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Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
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Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
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Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Политика
Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
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Гол Гогуа в дебютном матче принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2). Гости победили благодаря голу защитника Седрика Гогуа на 74 минуте.
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В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
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Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Петербурга
Напомним, Александр Беглов является одним из наиболее сильных кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Болельщики «Спартака» посвятили баннер Дзюбе, Сутормину и Кокорину
Болельщики московского "Спартака" на матче с петербургским "Зенитом" вывесили баннер в адрес футболистов "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы, Алексея Сутормина и Александра Кокорина.
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