Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погибРИА Новости вчера в 16:55
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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с чего всё началось
В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области.Life.ruвчера в 17:45
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