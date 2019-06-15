Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погибРИА Новости вчера в 16:55

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области
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Life.ruвчера в 17:45

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Убийство в драке с девушками. Все участники конфликта были пьяны

Взгляд-инфо05:00

СК возбудил дело после убийства мужчины из-за замечания девушке в Саратове

РЕН ТВ02:14

Толпа агрессивных пьяных женщин зарезала мужчину в Саратове

КП - Саратов02:11

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

Известиявчера в 17:23

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

РИА Новостивчера в 16:55

Россиянка зарезала мужчину из-за замечания о мусоре

Газета.Ruвчера в 16:54

Сделал замечание незнакомой девушке и скончался в больнице: следователи рассказали о конфликте, в результате которого погиб саратовец

Версия-Саратоввчера в 15:15
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Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене

Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
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Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
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Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

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В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли

В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли.
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Пять причин, по которым банк может заблокировать ваши счета

Клиенты, получающие на свой счет различные переводы, которые никак не обосновываются, могут столкнуться с большим давлением со стороны банков, рассказывает Шибанов.
Обновлено вчера в 01:18
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В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу

У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
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«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

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Происшествия

В Домодедове женщина зарезала мужчину в ходе застолья

В подмосковном Домодедове было совершено убийство на бытовой почве. Женщина зарезала своего собутыльника.
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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
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Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
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Политика

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

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Армия и оружие

Новый БИП японских фрегатов назвали похожим на мостик звездолёта

БИП на новом японском фрегате будет находиться глубоко под палубой, что обеспечит ему максимальную живучесть.
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
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