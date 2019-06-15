Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погибРИА Новости вчера в 16:55
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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с чего всё началось
В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области.Life.ruвчера в 17:45
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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
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Наука
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О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
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Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
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Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
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Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
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МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
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