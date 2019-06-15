Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погибРИА Новости вчера в 16:55

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области
.
Life.ruвчера в 17:45

Подробнее о событии

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и был убит

Взгляд-инфо01:02

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

Известиявчера в 17:23

В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

КП - Саратоввчера в 14:40

Россиянка зарезала мужчину из-за замечания о мусоре

Газета.Ruвчера в 16:54

В Саратове девушка насмерть зарезала мужчину из-за сделанного ей замечания

РЕН ТВвчера в 16:54

Сделал замечание незнакомой девушке и скончался в больнице: следователи рассказали о конфликте, в результате которого погиб саратовец

Версия-Саратоввчера в 15:15

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

РИА Новостивчера в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 23:53
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Политика

Конституционный суд Молдавии сам себя поправил

9 июня суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности, передав его полномочия премьеру с истекшим мандатом Павлу Филипу, чтобы тот подписал указ о роспуске неугодного Владимиру Плахотнюку парламента.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено 13 июня в 14:30
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
Теннис

Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье

Эксперты рекомендуют худеть летом из-за меньшего чувства голода

Британские специалисты рекомендуют худеть летом, поскольку в это время года меньше ощущается чувство голода.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Общество

Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено 14 июня в 19:00
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Космос

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Технологии

День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft

15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Главное