В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погибРИА Новости вчера в 16:55

с чего всё началось

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

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