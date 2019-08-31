В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на областное управление СК России.

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

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