Происшествия

Саратов 24Саратов 24В Саратове мужчина убил двухмесячного ребенка

В Кировском районе Саратова случилось ЧП. По предварительным данным, на улице Аэропорт 38-летний местный житель решил избавиться от ребенка. Мужчина отрубил двухмесячному младенцу голову, а затем, чтобы "замести следы", спрятал мертвого малыша на чердаке дома.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Отчим отрубил голову 2-месячному ребенку в Саратове

Регион onlineвчера в 13:41

В Саратове мужчина убил двухмесячного ребенка

Саратов 24вчера в 12:59

В Саратове отчим обезглавил 2-месячного ребенка

Новости Саратовавчера в 11:47

Саратовца заподозрили в том, что он отрезал голову двухмесячной падчерице и спрятал труп на чердаке

Версия-Саратоввчера в 12:22

В Саратове задержан подозреваемый в зверском убийстве младенца

Взгляд-инфовчера в 12:01

Саратовец избавился от двухмесячного ребенка, отрубив ему голову

FreeNews-Volgaвчера в 12:35

В Саратове отчим отрубил голову новорожденному ребенку

КП - Саратоввчера в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Общество

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Политика

Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Единоборства

Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла

В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика

Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
Известия 01:41
Происшествия

Самолет разбился во время авиашоу в Канаде

Lenta.ru вчера в 22:13
Футбол

«Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара

Советский спорт 02:09
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Хоккей

«Локо» стал обладателем Кубка мира

Вести Сочи 02:00
Политика

Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском вчера в 16:12
Теннис

Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Общество

Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Общество

Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года

В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика

Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины

Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
РБК вчера в 17:47
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Политика

МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 30 августа в 21:00
Армия и оружие

На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.
RT на русском вчера в 07:03
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК вчера в 16:52
Наука

В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека

Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Происшествия

Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины

Газета.Ru вчера в 07:41
Авто

Mazda скоро представит 350-сильное купе

Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Армия и оружие

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Главное