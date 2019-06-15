Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушкамиИзвестия 17:23
По данным следствия, 27-летний мужчина возмутился поведением группы девушек, которые в магазине бросили на пол упаковку от сигарет. Молодой человек сделал замечание компании и попросил поднять мусор. В результате завязалась ссора, а сам потерпевший облил одну из девушек пивом.
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с чего всё началось
В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области.Life.ru17:45
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