В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушкамиИзвестия 17:23

с чего всё началось

По данным следствия, 27-летний мужчина возмутился поведением группы девушек, которые в магазине бросили на пол упаковку от сигарет. Молодой человек сделал замечание компании и попросил поднять мусор. В результате завязалась ссора, а сам потерпевший облил одну из девушек пивом.

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

Происшествия В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.

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