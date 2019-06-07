Футбол

Сборная России тренируется в Саранске в полном составеЧемпионат 05:17

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
После тренировки состоится пресс-конференция российской сборной. Представители Сан-Марино предстанут перед журналистами в 18:30 мск, а затем команда из карликового государства начнёт тренировку. Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск.
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Сборная России накануне игры с Сан-Марино тренируется в полном составе

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