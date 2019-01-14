Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
В Саранске проверяют видео сожжения флага РоссииREGNUM07:24
Проверкой по факту публикации в соцсетях ролика с сожжением российского флага занялись правоохранительные органы Саранска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Мордовия. Сообщается, что двоих девушек, запечатленных на кадрах видеозаписи, доставили в отделение полиции для дачи показаний.
REGNUM07:24
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В Саранске по факту надругательства над российским флагом возбудили уголовное дело
Известия Мордовии09:01
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В Киево-Печерской лавре произошел пожар
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Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
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Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
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ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали 90 человек
В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадали.
Обновлено в 12:25
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Экономика
Эколог назвала странным проект вывоза мусора из РФ в Швецию
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгия Фёдорова, идея о том, что мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» потом будет экспортироваться в Швецию и другие страны Европы, — это успокоительная таблетка для населения.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Общество
С Дудя и Ивлеевой потребовали в суде 100 миллионов рублей
В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Об этом сообщает RNS.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в классе квадроциклов, попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 12:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича не признал своей вины, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя прокуратуры города Гражина Ваврынюк.
Обновлено в 12:13
ЖКХ
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Авто
Российский авторынок вырос в 2018 году почти на 13%
Всего в России в 2018 году продан 1 800 591 новый автомобиль; в декабре 2018 г. российские покупатели приобрели 175 240 новых машин – на 5,6% больше, чем в декабре 2017 года.
Обновлено в 06:07
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь
Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
Политика
Замечены странности с подписями на украинском томосе
Из списка членов Синода отсутствуют подписи митрополита Халкидонского Афанасия, митрополита Деркского Апостола Даниилидиса, архиепископа Американского Димитрия, экзарха Атлантического и Тихого океанов, митрополита Кисамского и Селинского Амфилохия, экзарха Западного Крита, митрополита Прусского Эльпидифора, сообщает издание, которое сверялось с составом синода по сайту Вселенского патриархата.
Обновлено в 11:02
Культура
Горькая расплата настигла танцовщика Полунина за слова о полных людях
Обновлено в 13:24
Происшествия
Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа
Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26