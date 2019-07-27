Футбол

В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»Pro Город Саранск 12:02

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Дебютант РПЛ "Тамбов" одержал первую победу в лиге в своей истории "Тамбов" обыграл московский "Спартак". Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0. Голы забили Седрик Гогуа и Сослан Таказов.
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