Дебютант РПЛ "Тамбов" одержал первую победу в лиге в своей истории "Тамбов" обыграл московский "Спартак". Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0. Голы забили Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»

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