27 июля в игре 3 тура РПЛ в Саранске встретятся ФК «Тамбов» и ФК «Спартак» (Москва). Матч пройдет на стадионе «Мордовия Арена» (начало встречи в 16.30). В столицу Мордовии поддержать свою команду едут около 4 тысяч фанатов «Спартака».

В Саранск едут около 4 тысяч фанатов «Спартака»

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