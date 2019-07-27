Футбол

В Саранск едут около 4 тысяч фанатов «Спартака»Известия Мордовии 02:03

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
27 июля в игре 3 тура РПЛ в Саранске встретятся ФК «Тамбов» и ФК «Спартак» (Москва). Матч пройдет на стадионе «Мордовия Арена» (начало встречи в 16.30). В столицу Мордовии поддержать свою команду едут около 4 тысяч фанатов «Спартака».
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