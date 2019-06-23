В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

с чего всё началось

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Грузия может потерять российских туристов и инвестиции Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Авто Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Футбол Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Футбол Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Происшествия Россиянин напал на бригаду скорой помощи В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Политика США вложат в «сделку века» $50 млрд Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.

Политика В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию «В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.

Политика Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.

Политика Трамп прокомментировал новую возможную ядерную сделку с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней.

Происшествия Симферопольцы заметили в городе живого крокодила В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.

Общество В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.

Единоборства В UFC состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории Бразилец Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера за девять секунд на турнире UFC Fight Night 153.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.