Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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с чего всё началось
Ранее штаб опубликовал
 видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.
Ведомости05:10

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Полиция задержала и отпустила замглавы штаба Навального в Петербурге

Мойка7807:43

Замглавы петербургского штаба Навального отпустили из полиции без беседы и протокола

Фонтанка.Ру06:40

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Коммерсантъ07:36

В Петербурге отпустили задержанную утром сторонницу Навального

Форпост Северо-Запад06:52

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости05:10

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального после видео с фальсификацией подписей за Беглова

Дождь05:12

Полиция отпустила замначальника штаба Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву

Эхо Москвы09:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге

В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол

Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 02:15
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

Обновлено 21 июня в 11:00
Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения

Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет

Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Россиянин напал на бригаду скорой помощи

В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика

США вложат в «сделку века» $50 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Политика

В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию

«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Политика

Трамп прокомментировал новую возможную ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Единоборства

В UFC состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории

Бразилец Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера за девять секунд на турнире UFC Fight Night 153.
Обновлено в 04:12
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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