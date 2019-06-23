Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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с чего всё началось
Ранее штаб опубликовал видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.Ведомости05:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге
В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 02:15
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет
Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Политика
Трамп прокомментировал новую возможную ядерную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Единоборства
В UFC состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории
Бразилец Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал американца Аллена Кроудера за девять секунд на турнире UFC Fight Night 153.
Обновлено в 04:12
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42