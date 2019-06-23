Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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с чего всё началось
Ранее штаб опубликовал
 видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.
Ведомости05:10

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Полиция задержала и отпустила замглавы штаба Навального в Петербурге

Мойка7807:43

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости05:10

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Коммерсантъ07:36

В Петербурге отпустили задержанную утром сторонницу Навального

Форпост Северо-Запад06:52

Замглавы петербургского штаба Навального отпустили из полиции без беседы и протокола

Фонтанка.Ру06:40

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального после видео с фальсификацией подписей за Беглова

Дождь05:12

Полиция отпустила соратницу Алексея Навального в Петербурге спустя несколько часов после задержания

Эхо Москвы08:30
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Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Спорт

Дина Аверина завоевала золото и бронзу на Европейских играх в Минске

Обновлено в 08:12
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

В Калининском районе грабители забили до смерти хозяина квартиры

В ход пошли не только руки, но и костыль. Об этом стало известно сегодня, 23 июня.
Обновлено в 07:02
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Футбол

Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Обновлено в 07:36
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Космос

Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено в 07:09
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Свердловской области в результате драки погиб мужчина

В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

Рябков раскритиковал США за идею ограниченной ядерной войны

Рассуждения американских властей о возможности ведения ограниченной по масштабам ядерной войны весьма опасны и свидетельствуют о безответственном отношении Вашингтона к применению силы.
Обновлено в 07:41
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Путешествия

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Наталья Рудова высмеяла слухи о беременности

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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