В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

с чего всё началось

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Общество В Центральной России похолодает на 20 градусов В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Происшествия В Калининском районе грабители забили до смерти хозяина квартиры В ход пошли не только руки, но и костыль. Об этом стало известно сегодня, 23 июня.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.

Политика ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).

Космос Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.

Происшествия На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.

Происшествия В Свердловской области в результате драки погиб мужчина В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.

Армия и оружие Рябков раскритиковал США за идею ограниченной ядерной войны Рассуждения американских властей о возможности ведения ограниченной по масштабам ядерной войны весьма опасны и свидетельствуют о безответственном отношении Вашингтона к применению силы.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.