Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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с чего всё началось
Штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова, используя персональные данные граждан.Коммерсантъ07:36
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы
Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Грузинские кафе повысили цены для россиян
В заявлении «Езо» сказано, что решение о повышении цен на 20% для россиян было принято после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии.
Обновлено в 02:54
Политика
Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Обновлено в 09:25
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Политика
СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО
Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят
Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 10:27
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Презентация процессора Zhaoxin KX-6000 состоялась еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 09:30
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое
Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40