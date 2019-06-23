В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

с чего всё началось

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Политика Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.

Политика Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Политика Грузинские кафе повысили цены для россиян В заявлении «Езо» сказано, что решение о повышении цен на 20% для россиян было принято после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии.

Политика Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.

Происшествия Студентка погибла, спасая тонущих детей В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.

Политика СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Презентация процессора Zhaoxin KX-6000 состоялась еще в осенью 2018 года.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.

Происшествия Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.

Армия и оружие Рассекречены документы об обороне Брестской крепости Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.

Армия и оружие Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.

Происшествия В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.