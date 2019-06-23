Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба НавальногоКоммерсантъ 06:22

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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с чего всё началось
Штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео
, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова, используя персональные данные граждан.
Коммерсантъ07:36

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Полиция задержала и отпустила замглавы штаба Навального в Петербурге

Мойка7807:43

Полиция отпустила замначальника штаба Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву

Эхо Москвы09:31

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Коммерсантъ07:36

В Петербурге отпустили задержанную утром сторонницу Навального

Форпост Северо-Запад06:52

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости05:10

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального после видео с фальсификацией подписей за Беглова

Дождь05:12

Замглавы петербургского штаба Навального отпустили из полиции без беседы и протокола

Фонтанка.Ру06:40
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Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы

Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика

Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях

Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Грузинские кафе повысили цены для россиян

В заявлении «Езо» сказано, что решение о повышении цен на 20% для россиян было принято после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии.
Обновлено в 02:54
Политика

Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Обновлено в 09:25
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Политика

СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО

Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят

Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 10:27
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Презентация процессора Zhaoxin KX-6000 состоялась еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 09:30
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Обновлено в 11:05
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое

Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.
Обновлено в 10:13
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Обновлено в 11:21
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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