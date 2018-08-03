Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора махачкалинского «Газпрома»
Коммерсантъ
06:43

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. По информации агентства, господин Анастасов был задержан при попытке вылета в Дагестан.
Коммерсантъ06:43
с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Сотрудники МВД задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в воскресенье в "Газпром межрегионгазе". Ранее о задержании Анастасова ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
ТАСС08:13

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В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

ТАСС08:13

В Петербурге задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

78.ru08:09

СМИ: В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Телеканал Санкт-Петербург07:01

СМИ: В Петербурге задержан гендиректор «Газпрома межрегионгаз Махачкала»

Петербургский дневник06:42

В Пулково ФСБ задержала топ-менеджера «Газпрома»

Мойка7805:13

СМИ: В Пулково оперативниками ФСБ при попытке улететь за границу задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Фонтанка.Ру04:22

Задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов

Черновик03:13
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