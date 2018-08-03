Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали гендиректора махачкалинского «Газпрома»
В Санкт-Петербурге задержали гендиректора махачкалинского «Газпрома»Коммерсантъ06:43
В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. По информации агентства, господин Анастасов был задержан при попытке вылета в Дагестан.
Коммерсантъ06:43
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с чего всё началось
Сотрудники МВД задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в воскресенье в "Газпром межрегионгазе". Ранее о задержании Анастасова ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.ТАСС08:13
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СМИ: В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Телеканал Санкт-Петербург07:01
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