Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора махачкалинского «Газпрома»
Коммерсантъ
06:43

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. По информации агентства, господин Анастасов был задержан при попытке вылета в Дагестан.
Коммерсантъ06:43
с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Сотрудники МВД задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в воскресенье в "Газпром межрегионгазе". Ранее о задержании Анастасова ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
ТАСС08:13

Подробнее о событии

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

ТАСС08:13

СМИ: В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Телеканал Санкт-Петербург07:01

СМИ: В Петербурге задержан гендиректор «Газпрома межрегионгаз Махачкала»

Петербургский дневник06:42

В Пулково ФСБ задержала топ-менеджера «Газпрома»

Мойка7805:13

В Петербурге задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

78.ru08:09

СМИ: В Пулково оперативниками ФСБ при попытке улететь за границу задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Фонтанка.Ру04:22

Задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов

Черновик03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

В СК назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тела пяти человек

В Домодедовском районе Московской области обнаружены тела пяти человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

Десять россиян госпитализированы в Швейцарии после ДТП с автобусом, сообщает посольство РФ в Берне в своем Twitter.
Обновлено в 04:12
Происшествия

На севере Японии произошел взрыв в кафе, пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе в городе Саппоро на севере Японии, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области в воскресенье, 16 декабря.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».
Обновлено в 09:20
Происшествия

В результате пожара в подмосковном общежитии погибли два человека

Обновлено в 00:32
Происшествия

В центре сирийского Африна прогремел взрыв

Заминированный автомобиль взорвался в центре города Африн на севере Сирии, ранения получили десятки человек, сообщили РИА Новости курдский источник в кантоне Африн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей

Из квартиры пенсионера в центре Москвы вынесли несколько швейцарских часов элитных марок.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Канаде женщина случайно отправила своего кота по почте

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП под Воронежем

Два человека погибли в результате ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Страсбурге отпустили из-под стражи членов семьи террориста

В Страсбурге отпустили из-под стражи четырех членов семьи террориста, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Неизвестные избили и ограбили француза в центре Москвы

Студент из Франции был ограблен в центре Москвы накануне, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 07:00
Главное