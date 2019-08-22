Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейскихLenta.ru 09:08

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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с чего всё началось

В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито

«Фонтанка» знает, что на самую острую линию уже идет человек из Карелии. По информации «Фонтанки», к 22 августа все оперативники и руководители отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получили уведомления.
Фонтанка.Ру05:34

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Главк МВД Петербурга устроил массовую кадровую чистку

Gazeta.SPb08:02

В Санкт-Петербурге уволили 340 оперативников экономической безопасности

АиФ Санкт-Петербург08:01

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Lenta.ru09:08

В Петербурге все сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД остались без работы

АБН09:07

В Петербурге из управления по борьбе с коррупцией уволили 340 полицейских

Neva.Today07:45

Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга

Московский Комсомолец07:42

В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито

Фонтанка.Ру05:34
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Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
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Происшествия

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

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Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

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В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад

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Политика

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50-летняя певица позирует с Никитой на берегу океана. Мальчик заметно вырос и очень похож на своего отца - футболиста Владислава Радимова.
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МВД завело уголовное дело о «договорняке» в российском футболе

МВД России возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), являющегося третьим по силе дивизионом страны, между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем".
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

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Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

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На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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