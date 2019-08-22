Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейскихLenta.ru 09:08
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито
«Фонтанка» знает, что на самую острую линию уже идет человек из Карелии. По информации «Фонтанки», к 22 августа все оперативники и руководители отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получили уведомления.Фонтанка.Ру05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
340 оперативников уволили из управления экономической безопасности Петербурга
Санкт-Петербургские ведомости10:15
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено в 10:11
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью
«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Пушков оценил условия возврата России в G8
Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»).
Обновлено в 00:49
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
В Североморске проходят учения по аэрозольной маскировке
В Североморске сегодня до 17 часов местным жителям порекомендовали воздержаться от проветривания жилых и служебных помещений.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Футбол
Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России
Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.
Обновлено в 09:49
Технологии
Биржа братьев Уинклвоссов стала доступна в Австралии
Криптовалютная биржа Gemini открыла доступ пользователям из Австралии.
Обновлено в 11:05
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Хоккей
«Нефтехимик» победил ЦСК ВВС в контрольном матче
«Нефтехимик» обыграл ЦСК ВВС в товарищеском матче — 6:2. В составе победителей Павел Порядин и Тимур Хафизов оформили дубли, еще по разу отличились Рафаэль Бикмуллин и Павел Куликов.
Обновлено в 10:13
Кино
В Подмосковье увеличат число площадок акции «Ночь кино»
Обновлено в 10:37
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26