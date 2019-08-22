Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейскихLenta.ru 09:08
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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с чего всё началось
В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито
«Фонтанка» знает, что на самую острую линию уже идет человек из Карелии. По информации «Фонтанки», к 22 августа все оперативники и руководители отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получили уведомления.Фонтанка.Ру05:34
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340 оперативников уволили из управления экономической безопасности Петербурга
Санкт-Петербургские ведомости10:15
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