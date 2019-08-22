«Фонтанка» знает, что на самую острую линию уже идет человек из Карелии. По информации «Фонтанки», к 22 августа все оперативники и руководители отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получили уведомления.

с чего всё началось

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

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