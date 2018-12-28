Футбол

В Санкт-Петербурге пройдет акция в поддержку футболиста Кокорина
АиФ Санкт-Петербург
02:00

В Санкт-Петербурге пройдет акция в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Информация о мероприятии появилась на официальной странице футболиста в Instagram.
АиФ Санкт-Петербург02:00
с чего всё началось

Полсотни человек поддержат Александра Кокорина 28 декабря в Петербурге

Истинные болельщики сине-бело-голубых планируют собрать неравнодушных к ситуации футболиста Александра Кокорина 28 декабря в Петербурге у стадиона "Газпром Арена" Организатор сбора в поддержку экс-нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина Игорь Шумилин рассказал редакции ivbg.ru о планах мероприятия 28 декабря.
Ivbg.ruвчера в 06:35

Подробнее о событии

Поклонники Кокорина планируют устроить акцию в поддержку футболиста

Матч ТВвчера в 15:53

Болельщики «Зенита» запишут новогоднее поздравление для Кокорина

Петербургский дневниквчера в 23:53

В Петербурге пройдет акция в поддержку Кокорина. Организаторы пока не смогли собрать и 50 человек

Sport24.ru00:54

В Петербурге пройдёт акция в поддержку Кокорина

78.ru00:42

У «Газпром Арены» пройдет акция в поддержку Кокорина

Мойка7801:36

Поклонники Кокорина проведут в Петербурге акцию в поддержку футболиста. Известно место и время сбора

Спорт день за днемвчера в 16:08

Полсотни человек поддержат Александра Кокорина 28 декабря в Петербурге

Ivbg.ruвчера в 06:35
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Политика

Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.
Обновлено в 06:03
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ отчитались о завершении строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 04:20
Политика

Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Обновлено в 05:02
Политика

На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»

Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж

Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.
Обновлено в 04:41
Политика

В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.
Обновлено в 04:48
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

В Раде назвали «фатальную ошибку» Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "НАШ" рассказал, какую "фатальную ошибку" совершил Петр Порошенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Общество

Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад

Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска

Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма

Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены

Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М

Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.
Обновлено в 06:25
Политика

В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

У родственников вице-мэра Москвы нашли пентхаусы на 1,5 млрд рублей

Как выяснила «Медуза», рыночная стоимость недвижимости составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин перед Новым годом пожелал стойкости арестованному Кочаряну

В сообщении, размещенном на странице в сети Facebook, отмечается, что Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

Apple запатентовала гибкий смартфон

Обновлено в 03:24
Политика

Лавров прокомментировал вывод войск США из Сирии

Слова американских властей зачастую расходятся с делами, поэтому следует дождаться реальных действий США по выводу войск из Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:16
Политика

Кремль опроверг данные о военнопленных в России

Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:15
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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