Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15
На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.
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