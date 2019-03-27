Футбол

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15

На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Талисман ЧЕ-2020 по футболу представлен на «Газпром-Арене» в Петербурге

ТАСС03:25

В Санкт-Петербурге прошло представление талисмана Евро-2020

Матч ТВ04:39

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

КП - Санкт-Петербург04:18

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

РИА Новости04:15

Талисман ЧЕ-2020 Скиллзи побывал на стадионе «Газпром Арена»

Спорт-Экспресс05:27

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ru04:58

Талисман Евро-2020 представили Петербургу

Телеканал Санкт-Петербург04:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия

В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Экс-министра Абызова выманили в Россию из Италии

Стали известны детали задержания экс-министра Михаила Абызова. Бывшего чиновника выманили из Италии, где он в последнее время жил.
Обновлено вчера в 12:58
Космос

Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света

Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Происшествия

Силовики проводят массовый обыск в Крыму

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

"Дело о событиях 13 января 1991 года" Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным.
Обновлено в 03:10
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%

Обновлено в 02:25
Происшествия

Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

Обновлено в 04:18
Политика

Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Технологии

В России разработали концепцию развития интернета вещей

В России разработали концепцию развития интернета вещей (IoT). Минкомсвязь планирует ее одобрить, передает «Коммерсант».
Обновлено в 03:10
Происшествия

Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие

Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Совет Федерации на заседании в среду, 27 марта, одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 03:49
Хоккей

«Арену Омск» снесут, чтобы построить новый стадион

Обновлено в 04:48
Общество

Жители России назвали самые любимые театры и спектакли

В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Кино

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован

Обновлено в 02:00
Здоровье

Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова

В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

В подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп.
Обновлено в 03:52
Политика

Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Культура

Путин пообещал Норштейну изучить письмо о нарушении авторских прав на «Союзмультфильме»

Ранее Норштейн передал российскому лидеру письмо после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено вчера в 14:17
Музыка

В Москве пройдет юбилейный фестиваль Мстислава Ростроповича

С 27 марта по 3 апреля в Москве продлится X международный культурный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Обновлено в 04:29
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Авто

Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера

Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Ланской: я не кормил Началову таблетками и не заставлял ее худеть

Экс-супруг певицы Юлии Началовой и бывший участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал обвинения в том, что он якобы поощрял ее анорексию.
Обновлено в 04:21
Финансы

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых

Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Происшествия

НАК отметил рост случаев саморадикализации российской молодежи

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отмечает рост числа фактов саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное