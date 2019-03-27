Футбол

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15

На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.
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Талисман Евро-2020 проехался в метро Санкт-Петербурга

Чемпионат12:22

Петербургский депутат: матчи Евро-2020 в России пройдут на высшем уровне

РИА Новости11:36

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

КП - Санкт-Петербург04:18

Скиллзи прокатился в петербургском метро

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В Санкт-Петербурге прошло представление талисмана Евро-2020

Матч ТВ04:39

Власти Петербурга ожидают, что ЧЕ-2020 привлечет в город не меньше туристов, чем ЧМ-2018

ТАСС11:35

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ru04:58
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
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Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями

НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
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Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

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Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

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Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

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Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Футбол

УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге

Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 11:30
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика

Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада

«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.
Обновлено в 10:58
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Политика

В Ингушетии проведут проверку по факту провокаций на митинге

Обновлено в 08:21
Авто

Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале

Обновлено в 04:29
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Авто

Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза

Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз решил сняться с выборов

Кандидат в президенты Украины от партии "Социалистическая партия Александра Мороза" заявил о снятии своей кандидатуры.
Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика

Президент Казахстана в апреле совершит свой первый визит в Москву

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Происшествия

Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
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Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
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