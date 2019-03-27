В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15

На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Космос Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.

Политика Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

Футбол УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Происшествия Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".

Наука Новый речной экраноплан появится в России Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.

Политика Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада «Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.

Авто KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.

Экономика Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Авто Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».

Происшествия Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.

Политика Кандидат в президенты Украины Мороз решил сняться с выборов Кандидат в президенты Украины от партии "Социалистическая партия Александра Мороза" заявил о снятии своей кандидатуры.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Экономика Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля» Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».