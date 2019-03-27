Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15
На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.
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Политика
Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ
Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Происшествия
Появилось видео с задержанным экс-министром Абызовым
Следственный комитет в своем youtube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром Михаилом Абызовым.
Обновлено в 07:20
Политика
За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
В деле полковника Захарченко появился новый фигурант
Следователи задержали еще одного предполагаемого посредника по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительной системе России.
Обновлено в 08:13
Авто
Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза
В Госдуме предложили установить на автомобили каршеринга приборы для сканирования сетчатки глаза.
Обновлено в 07:11
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Экономика
Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 05:50
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Правительство Великобритании не поддержало петицию за отмену Brexit
Британское правительство отвергло петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Евросоюза, и набравшую 5,8 миллионов подписей.
Обновлено в 03:42
Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Шойгу предложил добавить номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Футбол
Михаил Ефремов - о травле Глушакова: «Это сделали не болельщики, а *** проплаченная»
Известный актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением относительно травли болельщиками полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В московском метро на пассажиров напал психически больной
Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31