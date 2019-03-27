Футбол

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020РИА Новости 04:15

На стадионе на Крестовском острове пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Официальный талисман Евро по имени Скиллзи представили 24 марта перед игрой сборных Нидерландов и Германии в Амстердаме. Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Талисман ЧЕ-2020 Скиллзи побывал на стадионе «Газпром Арена»

Спорт-Экспресс05:27

В Санкт-Петербурге прошло представление талисмана Евро-2020

Матч ТВ04:39

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ru04:58

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

РИА Новости04:15

Наталья Антюх уверена, что Петербург готов к Евро-2020

Петербургский дневник06:31

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

КП - Санкт-Петербург04:18

Талисман Евро-2020 представили Петербургу

Телеканал Санкт-Петербург04:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Культура

Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле

Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Камера смартфона Huawei P30 Pro стала новым лидером рейтинга DxOMark

По сравнению с прошлыми рекордсменами Huawei, основными улучшениями тыльной камеры наблюдаются в области зума и боке, где Huawei P30 Pro задаёт новый стандарт.
Обновлено вчера в 13:30
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года

Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Авто

В Lamborghini сообщили о проверке из-за названия бренда Aurus

Как сообщала газета "Известия", Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Экономика

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Авто

Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200

Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа Mitsubishi L200 (Triton).
Обновлено вчера в 07:09
Наука

В Жуковском проектируют экраноплан для движения по магистральным рекам

Разработка конструкции экраноплана на воздушной подушке для круглогодичного движения по магистральным рекам проводится в рамках НИР «Магистраль-интеграция».
Обновлено вчера в 03:54
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Здоровье

Минздрав предложил ввести всеобщее йодирование соли в России

Министерство здравоохранения предложило ввести общее йодирование соли в России со следующего года.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил правительственный закон, меняющий порядок доведения пенсий до прожиточного минимума.
Обновлено в 03:58
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Футбол

Дмитрий Кириченко уволен из ФК «Уфа»

Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко уволен с занимаемой должности.
Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное