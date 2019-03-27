Футбол
Талисман Евро-2020 представили ПетербургуТелеканал Санкт-Петербург 04:35
Первыми Скиллзи увидели болельщики сборных Нидерландов и Германии на матче отборочного тура 24 марта. По замыслу авторов, талисман соединяет в себе традиции футбола и фристайла. Чемпионат Европы в 2020 году примут 12 городов Европы.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Общество
В Ижевске может появиться ещё один памятник Калашникову
В Ижевске может появиться ещё один памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу столицы Удмуртии.
Обновлено в 11:30
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей
Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Кипрский офшор из дела Абызова начал менять регистрационные данные
27 марта компания начала менять регистрационные данные, выяснила «Медуза», запросив сведения об офшоре в кипрском реестре.
Обновлено в 11:03
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Технологии
В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту
Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
54-летняя Алена Апина заметно похорошела, отказавшись от макияжа
Алена Апина в последнее время часто подвергалась критике из-за своего внешнего вида: то кому-то не нравились откровенные образы звезды, то фанаты были недовольны располневшей фигурой певицы.
Обновлено в 06:00
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Общество
Поддержать Абызова в суде пришла «самая красивая стюардесса»
Поддержать в суде бывшего министра Открытого правительства 46-летнего Михаила Абызова, которого обвиняют в хищении 4 млрд рублей, пришла его возлюбленная, 29 летняя Валентина Григорьева.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика
Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыл российский спецназ
Обновлено в 02:10
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50