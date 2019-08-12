Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»RT на русском 16:01
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневник15:05
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