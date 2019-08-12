Происшествия

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»RT на русском 16:01

Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
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Сбитый электричкой на станции «Ручьи» подросток оказался игроком «Зенита»

Мойка7815:21

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

RT на русском16:01

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

Чемпионат13:42

На железнодорожной станции «Ручьи» погиб юный футболист «Зенита-84»

Piter.tv14:58

Погибшим под колёсами электрички на станции «Ручьи» подростком оказался футболист «Зенита»

78.ru14:38

Сбитый электричкой подросток был футболистом ДФК «Зенит-84»

Московский Комсомолец13:57

Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»

Петербургский дневник15:05
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:47, Вашингтон
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Обновлено вчера в 11:35
Космос

Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Обновлено вчера в 21:42
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено в 01:03
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).
Обновлено в 14:29
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР

Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото

Обновлено в 18:37
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 19:07
Происшествия

В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель

Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Здоровье

В Волгограде родилась «королевская» двойня

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды

Обновлено в 18:00
Общество

Жена Бориса Джонсона рассказала о борьбе со смертельным заболеванием

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер, рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 19:40
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс

В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Происшествия

Восемь человек погибли в результате стрельбы в бильярдной в Мексике

Как отмечается, в результате инцидента погибли восемь человек, еще трое - получили ранения.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Политика

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Обновлено в 18:33
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле

Певица Наргиз Закирова на своей официальной странице в социальных сетях написала пост, в котором обвинила продюсерский центр Максима Фадеева в «элементарной травле».
Обновлено 09 августа в 15:23
Политика

РФ заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами - Приходько

Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:16
Экономика

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Спасатели эвакуировали группу туристов с побережья в Приморье

Обновлено в 06:57
Футбол

«Кельн» по пенальти победил «Веен» и прошел в 1/16 финала Кубка Германии

«Кельн» в гостях по пенальти обыграл клуб второй бундеслиги «Веен» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк

Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
Обновлено в 12:19
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
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Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено в 18:25
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