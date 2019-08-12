Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»RT на русском 16:01
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
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Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»
Петербургский дневник15:05
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Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
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Теннис
Рублев обыграл Кукушкина и вышел в основную сетку турнира в Цинциннати
Ранее Рублев не смог пробиться в основную сетку турнира в Монреале (Канада), а перед этим дошел до финала соревнований в Гамбурге (Германия).
Обновлено в 18:10
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
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Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
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Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
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Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
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Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Обновлено в 20:36
Общество
В Норвегии дайверы сыграли свадьбу в подводной пещере
Церемония вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свадьба в подводной пещере.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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Энергетика
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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено в 11:08
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Происшествия
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 19 человек
В Китае из-за супертайфуна "Лекима" погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 09:23