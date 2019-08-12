Происшествия

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»RT на русском 16:01

Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
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На железнодорожной станции «Ручьи» погиб юный футболист «Зенита-84»

Piter.tv14:58

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

RT на русском16:01

Погибший под поездом на станции Ручьи подросток играл в детском футбольном клубе «Зенит 84»

Петербургский дневник15:05

Сбитый электричкой на станции «Ручьи» подросток оказался игроком «Зенита»

Мойка7815:21

Погибшим под колёсами электрички на станции «Ручьи» подростком оказался футболист «Зенита»

78.ru14:38

Сбитый электричкой подросток был футболистом ДФК «Зенит-84»

Московский Комсомолец13:57

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

Чемпионат13:42
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
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Влад Топалов старался воплотить все свадебные мечты Регины Тодоренко

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Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

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Армия и оружие

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
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Гаджеты

Спрос на планшеты продолжает сокращаться

Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
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Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
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Теннис

Рублев обыграл Кукушкина и вышел в основную сетку турнира в Цинциннати

Ранее Рублев не смог пробиться в основную сетку турнира в Монреале (Канада), а перед этим дошел до финала соревнований в Гамбурге (Германия).
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Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

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Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Экономика

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено в 14:38
Авто

Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России

Обновлено в 20:36
Общество

В Норвегии дайверы сыграли свадьбу в подводной пещере

Церемония вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свадьба в подводной пещере.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Общество

Умерла литературный критик Елена Макеенко

Обновлено в 20:40
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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Происшествия

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

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Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Политика

Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено в 11:08
Политика

Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Происшествия

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 19 человек

В Китае из-за супертайфуна "Лекима" погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 09:23
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