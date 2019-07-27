Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из БелоруссииREGNUM 12:09

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Трагедия произошла на набережной реки Карповки.
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Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

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Знакомый погибшего в Петербурге известного блогера назвал возможную причину смерти

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После гибели двоих мужчин в коллекторе петербургские следователи начали проверку

Петербургский дневник10:15

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В Петербурге в канализационном коллекторе нашли тело 40-летнего блогера

АиФ Санкт-Петербург05:52
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К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
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Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
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Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
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«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

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Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре

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На месте нынешней площади перед вокзалом будет создана комфортная озелененная площадь, сочетающая активные пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе.
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Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

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