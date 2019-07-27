Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из БелоруссииREGNUM 12:09
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Трагедия произошла на набережной реки Карповки.
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После гибели двоих мужчин в коллекторе петербургские следователи начали проверку
Петербургский дневник10:15
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Армия и оружие
Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге
Обновлено в 12:55
Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Авто
Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре
На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.
Обновлено в 07:19
Общество
Комфортное общественное пространство создадут на Павелецкой площади
На месте нынешней площади перед вокзалом будет создана комфортная озелененная площадь, сочетающая активные пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе.
Обновлено в 04:07
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Недвижимость
Особенности ЖКХ в Израиле
Ограниченность природных ресурсов и возрастающие объемы строительства создали в Израиле необычную систему ЖКХ, которая совмещает последние достижения техники и автономность.
Обновлено в 05:48
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44