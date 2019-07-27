В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Трагедия произошла на набережной реки Карповки.

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

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