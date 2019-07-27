Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из БелоруссииREGNUM 12:09
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Трагедия произошла на набережной реки Карповки.
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После гибели двоих мужчин в коллекторе петербургские следователи начали проверку
Петербургский дневник10:15
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Армия и оружие
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В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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