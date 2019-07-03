Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улицRT на русском 01:37

В Санкт-Петербурге экстренные службы устраняют последствия мощного ливня. Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
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«Водоканал» объяснил, почему улицы Петербурга затапливает

Мойка78вчера в 14:31

Северную столицу завалило крупным градом

АиФ Санкт-Петербургвчера в 13:39

За 20 минут на Петербург вылились рекордное количество дождя

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:13

Петербург спасается от рекордного количества осадков

Петербургский дневниквчера в 14:03

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Gazeta.SPbвчера в 13:39

За 20 минут в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков

Невские Новостивчера в 12:57

У люков на Арсенальной набережной «сорвало крыши»

Фонтанка.Рувчера в 13:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика

Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Гаджеты

IT’S OK: первый портативный кассетный аудиоплеер с Bluetooth

На выбор обещаны три цвета: розовый, белый и синий. При этом в комплекте нет ни наушников, ни кассет.
Обновлено в 02:07
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В МЧС назвали количество пострадавших при паводке в Иркутской области

Обновлено в 00:09
Наука

Зрительные нейроны оказались многофункциональными

Обновлено 02 июля в 04:19
Авто

Стали известны комплектации нового Kia Seltos

Хотя о новом внедорожнике Seltos уже известно много, некоторые ключевые детали первой модели Kia для России еще не были обнародованы.
Обновлено в 00:47
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Авто

Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи

Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи, так как на его долю в продажах пришлось почти 60% или 2 693 проданных экземпляра.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор

Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Транспорт

В Ярославле закрыт Добрынинский мост: изменения в движении транспорта

Обновлено в 02:33
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Политика

В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

Обновлено в 01:16
Музыка

Гитару с автографом Джима Моррисона выставят на торги в Подмосковье

Обновлено вчера в 10:31
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Путин назвал особенными отношения России и Италии

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия

У шеф-повара ресторана на Новом Арбате украли 23 пары кроссовок

Неизвестные украли 23 пары кроссовок у шеф-повара ресторана в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 01:53
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