В Санкт-Петербурге экстренные службы устраняют последствия мощного ливня. Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

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