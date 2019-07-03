Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улицRT на русском 01:37
В Санкт-Петербурге экстренные службы устраняют последствия мощного ливня. Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж
Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика
Делегация ПАСЕ прекратила работу на Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно завершила работу на Украине.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика
Трампу запретили тратить деньги на стену
В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Исторический максимум по акциям "Газпрома" по рублевой цене был зафиксирован весной 2008 года — 369,5 руб. Напомним, что 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Обновлено в 04:11
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.
Обновлено в 01:45
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл сама готовит еду и заказывает продукты
В зарубежных изданиях сообщают, что Меган Маркл самостоятельно готовит еду для членов семьи, заказывает продукты в онлайн-супермаркетах, а также отказалась от услуг профессионального стилиста.
Обновлено в 03:09
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Происшествия
Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Боккетти согласовал контракт с «Вероной»
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24